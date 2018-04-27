صدور الترجمة الهندية لرواية «الموت عمل شاق» لـ خالد خليفة

صدرت حديثا٬ عن دار كرين بوكس ترجمة رواية «الموت عمل شاق»٬ للروائي السوري خالد خليفة٬ بلغة المالايالم إحدى لغات الهند٬ وأنجز الترجمة الدكتور شمناد.



يشار إلى أن الرواية كانت قد صدرت للمرة الأولي بالعربية٬ عن دار العين للنشر والتوزيع٬ في العام 2016.



ومنها نقرأ: سيّارة تشقّ طريقها من الشام إلى العنابيّة. في داخلها جثّة، ورجلان وامرأة، يلفّهم صمت متوجّس، وفي الخارج حرب ضارية لم تشبع بعد من الضحايا.



حواجز كثيرة سيكون على هذه العائلة اجتيازها على الأرض لتنفيذ وصيّة الأب بدفنه في تراب قريته، وحواجز أخرى نفسيّة بين الأحياء الثلاثة، اجتيازها ليس أقلّ صعوبة.



هذه ليست رحلة لدفن جثمان أب، بل هي رحلة لاكتشاف الذات، وكم أنّ الموت عمل شاقّ. إنّها رواية عن قوّة الحياة، لكنّ الموت هنا ذريعة ليس أكثر.