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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:37 ص

«ثنائية الحاكم والمحكوم» يرصد القيم الأساسية التي تُميِّز روايات صنع الله إبراهيم

«ثنائية الحاكم والمحكوم»
نضال ممدوح
dostor.org/2145975

صدر حديثا عن دار العين للنشر٬ كتاب «ثنائية الحاكم والمحكوم» في روايات صنع الله إبراهيم، للكاتب حمــزة قنــاوي.

وجاء في الكتاب: «من أهم السمات التي تُميِّز أعمال الروائي صنع الله إبراهيم التوثيق السياسي والاجتماعي للمجتمع المصري، وهي القيمة الأساسية التي تُميِّز روايات الكاتب الذي لم يمتهن أية مهنة أخرى في حياته سوى الكتابة، ما يُكسبه تفردًا آخر قلَّما يوجد في أحد كُتَّاب جيله أو الكُتَّاب عمومًا».

أما الميزة الأخرى التي تُميِّز أعمال الروائي صنع الله إبراهيم فهي ميزة فنيَّة، حيث يستخدم التوثيق في أعماله، وإن اختلفت الأشكال النوعية التي يعتمد من خلالها هذا المنهج،
فقد راوح في هذا الاتجاه بين استخدام تقنيات (الصحافة) و(الفيلم التسجيلي) و(المسرح) و(الوثائق التاريخية والمخطوطات).

وإذا تتبَّعنا الأشكال الفنية التي استحدثها في الكتابة الروائية ونوعيات التوثيق عبر الفن لوجدناها: «استخدام التوثيق الصحفي وفنيات المسرح في رواية (شرف)، والاعتماد على فكرة الفيلم التسجيلي في رواية (بيروت بيروت)، والتوثيق الصحفي مرة أخرى من خلال رواية (ذات)، واستخدام الوثيقة التاريخية في روايتي (العمامة والقبَّعة) و(القانون الفرنسي)».

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