الليلة.. المنشد إيهاب يونس بضيافة مركز الربع

ينظم مركز الربع الثقافي بشارع المعز٬ حفل للإنشاد الديني، يحييه المنشد إيهاب يونس٬ وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة.



يذكر أن إيهاب يونس بدأ الاهتمام بالإنشاد منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين مثل الشيخ محمد الهلباوي، والشيخ ممدوح عبد الجليل، والشيخ سيد محمد حسن.



وتخرج من الأزهر كلية أصول الدين قسم الدعوة٬ عمل ببطانة الشيح ممدوح عبد الجليل حتي تدرب واحترف وأنشأ فرقته الخاصة عام 2007، وحصل على جائزة الأول على العالم في مسابقة الموسيقي العربية عام 2009، وعمل كمدرب ومحكم لفن الإنشاد والابتهالات وعلم المقامات على نهج التراث القديم، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدين.