مطلع مايو.. «العامل يغادر الأرشيف» بمركز الصورة المعاصرة

ينظم مركز الصورة المعاصرة لقاء مع الباحث الناقد السينمائي حسين العدوي٬ بعنوان «العامل يغادر الأرشيف: وثائق ومواد وتعليقات بدون فيلم» وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء٬ الموافق الأول من مايو المقبل.



يشار إلى أن فيلم «العامل» هو فيلم سينمائي قديم يحمل صورًا لمعاناة العمال في المصانع، حيث تدور أحد المشاهد الرئيسية حول إصابة عامل خلال وردية عمله.



تم تصوير الفيلم بين مصنع فعلي واستوديوهات الدولة المفتتحة حديثًا حينها، الفيلم من إخراج أحمد كامل مرسي وإنتاج سنة 1943.



أنتج الفيلم وقام بدور البطولة حسين صدقي وهو من اتجه بعد ذلك لإنتاج أفلام ذات نزعة محافظة.



حجبت الرقابة عرض الفيلم بعد عرضه الثاني سنة 1943.



فُقدت نسخ الفيلم أو ربما تكون من ضمن مجموعات الأفلام المصرية المباعة لشركة إعلامية سعودية.



يقدم علي العدوي خلال تلك الأمسية محاولة للبحث وراء وتخيل وإعادة تجميع العامل من خلال مواد تم تجميعها من مصادر مختلفة.