أمن الجيزة يلقى القبض على أبطال فيديو سحل شاب «بين السرايات»

ألقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، القبض على المتهمين أبطال فيديو سحل شاب والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء بمنطقة بين السرايات.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بسحل طالب بالجامعة الكندية يدعى أحمد جميل أمام أعين المارة، وعقب ذلك تمكن المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث قسم الدقي، من القبض على المتهمين.

