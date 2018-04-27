تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 12 ألف قرص مخدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 12 ألف قرص مخدر.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم المرج، من القبض على مصطفى. س 30 سنة عاطل، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من منطقة سكنه مكانا لتجارته غير المشروعة.



وعلى الفور تمكن النقيب إسلام شعبان معاون مباحث القسم من استهدافه، وضبطه وبحوزته 12000 قرص مخدر، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

