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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 02:00 ص

الليلة.. «هاملت» بضيافة قصر ثقافة الجيزة

الليلة.. «هاملت»
نضال ممدوح
dostor.org/2145959

يشهد قصر ثقافة الجيزة، في تمام السادسة من مساء، اليوم الجمعة٬ العرض المسرحي «هاملت» للكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، ومن إخراج سامح بسيوني، وذلك بقاعة المسرح بمقر قصر ثقافة الجيزة ولمدة 10 أيام، من إنتاج فرقة قصر ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة إجلال عامر، ومدير الفرع جمال العسكري، ومدير القصر مصطفى الهندى.

والعرض من بطولة: عبدالمنعم هشام، ممدوح الميري، وفاء عبدالله، هبة العطار، محمود نجيب، آلاء أشرف، آية عبدالمنعم، مجدي عبدالحميد، أمير عبدالحميد، يوسف عادل، ديكور وملابس وائل عبدالله، إضاءة وليد درويش، استعراض محمد ميزو، تأليف وليم شكسبير، إخراج سامح بسيوني.

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