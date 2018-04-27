القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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12:35 ص

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07:53 ص

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02:58 ص

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02:50 ص

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تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
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اقتصاد
الجمعة 27/أبريل/2018 - 01:57 ص

استقرار أسعار القطن المصرى.. اليوم

استقرار أسعار القطن
أسامة الشندويلي
dostor.org/2145958

استقرت أسعار القطن المصري، الذى يتم تصديره للخارج، اليوم الجمعة، وسجل صنف جيزة 86 نحو 2794 جنيهًا للقنطار، وسجل صنف جيزة 94 نحو 2580 جنيهًا للقنطار، فيما سجل صنف جيزة 95 نحو 2464 جنيهًا للقنطار.

ووفقًا للأسعار العالمية للقطن المصري، فإن صنف جيزة 87 من محصول العام الماضي سجل نحو 3337 جنيهًا للقنطار.

ويعمل قطاع الغزل والنسيج بوزارة قطاع الأعمال العام، على تطوير المصانع لديه فى خطة تنفذها الوزارة لتحويل الخسائر التي تحققها المصانع إلى أرباح.

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