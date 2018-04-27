القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 01:56 ص

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات
نضال ممدوح
dostor.org/2145957

يشهد مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ في تمام الثامنة من مساء، اليوم الجمعة٬ الحفل الشهري للمطرب علي الهلباوي٬ حيث يقدم باقة من أغنياته الشهيرة، ومنها: «قل للمليحة٬ ومرسال لحبيبتي».

وفي سياق متصل، وعلي مسرح قاعة الحكمة٬ يعقد عرض ستاند أب كوميدي بعنوان «التجميعة الشقية»، وذلك في تمام السابعة مساءً.

أما قاعة الكلمة، تشهد في تمام السابعة مساءً أيضا٬ لقاء مع الباحث أحمد صديق٬ بعنوان «حكاية النسبية».

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

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