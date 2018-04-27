ننشر خارطة فعاليات ساقية الصاوى اليوم

يشهد مسرح النهر التابع لساقية الصاوي بالزمالك٬ في تمام الثامنة من مساء، اليوم الجمعة٬ الحفل الشهري للمطرب علي الهلباوي٬ حيث يقدم باقة من أغنياته الشهيرة، ومنها: «قل للمليحة٬ ومرسال لحبيبتي».



وفي سياق متصل، وعلي مسرح قاعة الحكمة٬ يعقد عرض ستاند أب كوميدي بعنوان «التجميعة الشقية»، وذلك في تمام السابعة مساءً.



أما قاعة الكلمة، تشهد في تمام السابعة مساءً أيضا٬ لقاء مع الباحث أحمد صديق٬ بعنوان «حكاية النسبية».