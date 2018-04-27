صدور كتاب «أنشودة القدر» للعراقى ماجد نافل والى

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر كتاب «أنشودة القدر» للكاتب العراقي المقيم في ألمانيا ماجد نافل والي. لوحة الغلاف للفنانة رنا حلمي الخميسي.



الكتاب يقع في 180 صفحة من القطع المتوسط، ويضم مجموعة من النصوص السردية والنثرية مقسمة إلى ثلاثة أقسام: من تباريح الخاطر - قصص قصيرة - من بوح القلب.



التيمة الرئيسية للكتاب والمسيطرة على أغلب نصوصه هي «الحنين إلى الوطن»؛ لتُرابه ومائه، نخيله وأشجاره، للأماكن والأهل والأصدقاء والجيران، والمؤلف يعبِّر عن ذلك بحِبر وجدانه، بلهب حُرقة أشواقه، من عجين قسوة غُربته ومعاناته وآلامه، من باطن لوعته... ينشد الوطن الضائع فيه، يبغي بغداد، مدينته التي وُلِد فيها فأشعل توقده ذلك كل هواجسه التي حبسها لعقود ظنًا منه بأنه يستطيع كبحها أو إخفائها أو حتى خنقها وموتها، ولم يستطع ؛ فتفجرت نصوصًا أدبية، تُوجت في «أنشودة القدر».



يصحبنا في كثير من نصوصه إلى رحلة داخل تفاصيل الحياة التي عاشها، بما فيها من غرابة وتناقض، نضال وكفاح، مفاجآت واضطرابات، أحلام ورؤى، تمرد وضياع، قهر وقسوة، تفرد ورجوع إلى الحقيقة الأولى التي عاشها، قبل الانغماس في حياة الغُربة.



ومن نصوص الكتاب: عيد الحب في وطني حلم طفل وقطعة خبز الثالثة بعد منتصف الليل كلماتٌ متقاطعة٬ يوميات قديمة لجندي في جبهة الحرب بغداد أميرتي الطيور المهاجرة معسكر جلولاء٬ سرُّ المدينة وهذا النورُ الأسود باريس وليلة مطر تحت خيمة الظلام أُمةٌ تصنعُ الخوف٬ مولير الذي أكل لحم البشر بوخارست ومجون الشباب شكرًا لآلهة الرحمة طفـلٌ جائع.