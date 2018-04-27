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الثقافة
الجمعة 27/أبريل/2018 - 12:50 ص

29 أبريل.. افتتاح معرض «هى حرة» للمثال أحمد عبدالتواب

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
نضال ممدوح
dostor.org/2145913

تحتضن قاعة الزمالك للفن٬ حفل افتتاح معرض «هي حرة» للفنان المثال أحمد عبد التواب٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الأحد الموافق 29 أبريل الجاري.

وعن المعرض يقول الناقد الفني محمد الفيومي: تتمتع الأشكال الهندسية دومًا بدلالات ورمزية خاصة يصعب تطويعها بشكل سلس لبناء شديد العضوية وهو الجسد الإنساني، وبخاصة جسد المرأة الذي يتمتع بليونة فائقة.

نقف اليوم أمام تجربة واعية وشديدة الخصوصية٬ للفنان أحمد عبد التواب، حيث يقدم طرحًا مغايرًا من خلال بعض هذه الأشكال الهندسية مثل الدائرة والمخروط والمثلث والمستطيل٬ ليفاجئنا بمعرض لمنحوتات متوسطة الحجم من خامة البرونز متخذًا من جسد المرأة أيقونه لهذا المعرض٬ ليضعنا أمام كم من التساؤلات ليس بالقليل.

كيف استطاع الفنان أحمد عبد التواب التعبير بحرية شديدة عن مشاعره وأحاسيسه من خلال خطوط هندسية جافة وحادة بدون افتعال أو نشاذ يصل في بعض الأعمال إلى حد الإبهار٬ وتطويع خامة البرونز الصعبة وصبغها كيميائيًا لإيصال الدراما المطلوبة بما يناسب كل عمل على حدا.

كما أن الفنان تناول موضوعات تتعلق كلها بالمرأة دون التقيد بعنوان أو سقف محدد لتكون الحرية هي العنوان العريض لمعرضه.

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