اليوم.. حفل ختام «ميس إيكو إنترناشونال» فى ضيافة دار الأوبرا

تستضيف دارالأوبرا المصرية، اليوم الجمعة، حفل ختام اختيار «ميس إيكو إنترناشونال» لعام 2018، برئاسة الدكتور آمال رزق، بحضور عدد من نجوم الفن والسفراء والهيئات الدبلوماسية.



ويتنافس نحو 60 ملكة من جميع أنحاء العالم، لحصد اللقب حيث مر المتسابقات بالعديد من التحديات يأتي على رأسها تنفيذ كلِّ منهن لفستان من مواد مُعاد تصنيعها، وتقديم موهبة وـيضًا اختبار مدى اللياقة لكلِّ منهن.



وأعلنت دكتور أمال رزق، رئيسة المسابقة عن أسماء المنضمين للجنة تحكيم الحفل النهائي، وهم الفنان أحمد فريد حيث عبرت دكتور أمال رزق، رئيسة المسابقة عن سعادتها بتعاونه معها للمرة الثانية بعد أن كان عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة «Miss Egypt World 2017»، كما أنه شارك أيضًا في لجنة تحكيم «Talent Show» بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة والتي أقيمت الإثنين الماضي، بفندق جراند أوشن بالعين السخنة.



ومن المقرر انضمام المنتج تامر نعيم، وامبير برناتشي ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2017، للجنة تحكيم الحفل.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويحيى الحفل الفنان مصطفى قمر، والمطربة السولفينية باتريسيا بيكلار.