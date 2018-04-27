«بكرى»: كمال الهلباوى إخوانى صرف وانشقاقه تمثيلية

قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المبادرة التي أعلن عنها الإخواني المنشق كمال الهلباوي، للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، مرفوضة تمامًا.



وأكد بكري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الهلباوي، شخصية إخوانية صرف، ومواقفه في الفترة الماضية، هي تمثيلية على الشعب المصري، في ظل أنه كان مسئول التواصل بين الإخوان والنظام التركي، إلى جانب بريطانيا، وعملية انشقاقه عن الجماعة هي لعبة معروفة من الساسة والأجهزة الأمنية.