اقتصادية البرلمان تؤجل موافقتها على موازنة جهاز التجارة الداخلية

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أعدت تقريرا مبدئيا عن الموازنات المحالة إليها بعد دراستها على مدار 5 اجتماعات متتالية.



وكشف الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه خلال مناقشات موازنة جهاز التجارة الداخلية، تم مطالبة الجهاز، بعرض كافة التوصيات التي أقرتها اللجنة للجهاز في وقت سابق لتلافي مخالفاته المالية، والإجراءات التي تمت حيالها.



وأكد أنه تم تأجيل موافقة اللجنة على موازنة الجهاز لحين عرض تقرير بمطالبات اللجنة.