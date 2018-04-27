النيابة تطلب التحريات حول مالك مطبعة قلد 1400 شهادة مزورة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بطلب تحريات أجهزة الأمن حول قيام مالك مطبعة، لتقليدة العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بمنطقة عين شمس.



البداية، أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث تمكنوا من ضبط "ه إ"، 25 سنة، صاحب مطبعة لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 1400 شهادة وكتيب، 400 فرخ استيكر.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.