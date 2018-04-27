غوتيريش يتوقع أن يساهم اجتماع قادة الكوريتين فى نزع السلاح النووى

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتوقع أن تساهم القمة القادمة لرؤساء كوريا الشمالية والجنوبية في جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية.



وقال دوجاريك للصحفيين، إن الأمين العام أيد بقوة الجهود التي أدت إلى هذه القمة التاريخية لقادة جمهورية كوريا الشمالية وجمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن الحوار واجتماع القمة هذا يعد خطوة مهمة نحو نزع السلاح النووي بشكل سلمي من كوريا وغيرها من المشاكل.



يذكر أن لقاء قمة تاريخي، سيجمع بين الرئيسين، الكوري الجنوبي مون جاي إن، والكوري الشمالي كيم جونج أون، سيعقد اليوم، في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، كثمرة لزيادة دفء العلاقات بين الدولتين بعد دورة الألعاب الأولمبية، التي جرت في بيونج تشانج بكوريا الجنوبية، منذ فترة زمنية قريبة.