هبة طوجى تحيى حفلها الأول بالقاهرة بعد نجاح «سلم على مصر»

تستعد المطربة اللبنانية هبة طوجي لإحياء حفلها الأول في مصر، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أبريل، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد النجاح الجماهيري الباهر التي حققته بأغنية «سلم على مصر».



«سلم على مصر» تعاونت فيها الفنانة هبة طوجي مع الشاعر نادر عبدالله، والموسيقار أسامة الرحباني، وقدمتها «طوجي» باللهجة المصرية لأول مرة.



واشتهرت المطربة اللبنانية بتقديمها عدد من الأغاني السينجل بلغات مختلفة بين الإنجليزية والفرنسية بجانب أغانيها باللهجة اللبنانية.



