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الجمعة 27/أبريل/2018 - 12:35 ص

«صحة النواب»: العقوبات فى «التجارب السريرية» تحتاج لإعادة النظر

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
عائشة حسن
dostor.org/2145895

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن العقوبات بقانون التجارب السريرية، تحتاج لإعادة نظر، مشيرا إلى أن القانون شدد العقوبات على كل الفئات التي ستجري بحوث علمية أو تجارب، دون النظر إليها، فالباحث الجامعي يجب ألا يتم تغليظ العقوبة مقارنة بطبيب، أو أستاذ جامعي، ولا بد وأن تكون تدريجية حتى لا يظلم أحد، ولكي يتم تسهيل مهمة البحث العلمي وعدم تعقيدها.

وتوقع أبو زيد، لـ«الدستور»، عقد لقاء بين لجنتي التعليم والصحة مع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل عرض القانون على الجلسة العامة حتى يتم التوافق على القانون، وتوحيد الرؤى المختلفة.

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