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الجمعة 27/أبريل/2018 - 05:28 ص

بالصور.. هؤلاء مثّلن دور «العاهرات» فى السينما المصرية

غادة عبدالرزاق
غادة عبدالرزاق
بيجاد سلامة
dostor.org/2145890

يقول د. خالد بهجت في كتابه «البغاء في السينما المصرية» إن شخصية العاهرة كانت دائمًا ذات جاذبية خاصة لصناع السينما، لكن دونما الغوص في أعماقها وأبعادها الحقيقية، وبصفة عامة يرى أن السينما المصرية متخلفة عن إيقاع مجتمعها، واقفة عند نوع من البهلوانيات الفنية على حبال سيرك من الأفكار تتأرجح في كل اتجاه، ما عدا الاتجاه الحقيقي الذي كان يجب أن تلتزم به في مجتمع تبلغ نسبة أميته درجة عالية.


شخصية العاهرة، واحدة من أكثر الشخصيات ثراء في السينما المصرية، وهنا وفي هذه السطور نعرض أهم وأشهر من مثلوا دور العاهرات في السينما المصرية.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

1. «أمينة رزق»
فيلم البؤساء عام 1943، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فكتور هوجو، إخراج كمال سليم.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

2. «هند رستم»
فيلم الجسد عام 1955، إخراج حسن الإمام وتأليف السيد بدير.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

3. «فاتن حمامة»
فيلم طريق الأمل عام 1957، إخراج عز الدين ذو الفقار وتأليف يوسف جوه

بالصور.. هؤلاء مثّلن

4. «سناء جميل»
فيلم بداية ونهاية عام 1960، الفيلم مأخوذ من روية تحمل نفس الإسم لنجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبو سيف.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

5. «شادية»
فيلم اللص والكلاب عام 1962، الفيلم مأخوذ من راوية تحمل نفس الإسم لنجيب محفوظ، وإخراج كمال الشيخ، سيناريو وحوار صبري عزت.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

6. «شادية»
فيلم زقاق المدق عام 1963، الفيلم أيضًا مأخوذ من رواية لنجيب محفوظ، إخراج حسن الإمام، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

7. «سعاد حسني»
فيلم القاهرة30 عام 1966، الفيلم إخراج صلاح أبو سيف عن رواية نجيب محفوظ وسيناريو على الزرقاني وصلاح أبو سيف.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

8. «نادية لطفي»
فيلم السمان والخريف عام 1967، القصة مرة أخري لنجيب محفوظ وإخراج حسام الدين مصطفى وسيناريو وحوار أحمد عباس صالح.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

9. «شادية»
فيلم نحن لانزرع الشوك عام 1970، ن قصة يوسف السباعي، إخراج حسين كمال وسيناريو وحوار أحمد صالح.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

10. «شمس البارودي»
فيلم حمام الملاطيلي عام 1973، إخراج صلاح أبو سيف، وتأليف محسن زايد.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

11. «شويكار»
فيلم دائرة الإنتقام عام 1976، إخراج سمير سيف، وتأليف إبراهيم الموجي.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

12. «سعاد حسني»
فيلم شفيقة ومتولي عام 1978، إخراج علي بدرخان وتأليف وسيناريو وحوار صلاح جاهين

بالصور.. هؤلاء مثّلن

13. «نادية الجندي»
فيلم خمسة باب عام 1983، القصة مسروقة من فيلم إيرما لادوس، ﺇﺧﺮاﺝ نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف المنباوي.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

14. «مديحة كامل»
فيلم درب الهوى عام 1983، إخراج حسام الدين مصطفي، وتأليف إسماعيل ولي الدين، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

15. «ليلى علوي ومديحة كامل»
فيلم شوارع من نار عام 1984، إخراج سمير سيف وتأليف أحمد صالح وإبراهيم الموجي.

بالصور.. هؤلاء مثّلن

16. «هياتم»
فيلم العبقري خمسة عام 1985، إخراج أحمد ياسين، وتأليف سمير عبد العظيم

بالصور.. هؤلاء مثّلن

17. «يسرا»
فيلم طيور الظلام عام1955، تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة

بالصور.. هؤلاء مثّلن

18. «إلهام شاهين»
فيلم سوق المتعة عام 2000، ﺇﺧﺮاﺝ سمير سيف وعلي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد

بالصور.. هؤلاء مثّلن

19. «رانيا يوسف»
فيلم صرخة نملة عام 2011، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق عبدالجليل

بالصور.. هؤلاء مثّلن

20. «غادة عبدالرازق»
فيلم ريكلام عام 2012، إﺧﺮاﺝ علي رجب، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى السبكى

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