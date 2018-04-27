بالصور.. هؤلاء مثّلن دور «العاهرات» فى السينما المصرية

يقول د. خالد بهجت في كتابه «البغاء في السينما المصرية» إن شخصية العاهرة كانت دائمًا ذات جاذبية خاصة لصناع السينما، لكن دونما الغوص في أعماقها وأبعادها الحقيقية، وبصفة عامة يرى أن السينما المصرية متخلفة عن إيقاع مجتمعها، واقفة عند نوع من البهلوانيات الفنية على حبال سيرك من الأفكار تتأرجح في كل اتجاه، ما عدا الاتجاه الحقيقي الذي كان يجب أن تلتزم به في مجتمع تبلغ نسبة أميته درجة عالية.



شخصية العاهرة، واحدة من أكثر الشخصيات ثراء في السينما المصرية، وهنا وفي هذه السطور نعرض أهم وأشهر من مثلوا دور العاهرات في السينما المصرية.