بالصور.. هؤلاء مثّلن دور «العاهرات» فى السينما المصرية
يقول د. خالد بهجت في كتابه «البغاء في السينما المصرية» إن شخصية العاهرة كانت دائمًا ذات جاذبية خاصة لصناع السينما، لكن دونما الغوص في أعماقها وأبعادها الحقيقية، وبصفة عامة يرى أن السينما المصرية متخلفة عن إيقاع مجتمعها، واقفة عند نوع من البهلوانيات الفنية على حبال سيرك من الأفكار تتأرجح في كل اتجاه، ما عدا الاتجاه الحقيقي الذي كان يجب أن تلتزم به في مجتمع تبلغ نسبة أميته درجة عالية.
شخصية العاهرة، واحدة من أكثر الشخصيات ثراء في السينما المصرية، وهنا وفي هذه السطور نعرض أهم وأشهر من مثلوا دور العاهرات في السينما المصرية.
1. «أمينة رزق»
فيلم البؤساء عام 1943، مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فكتور هوجو، إخراج كمال سليم.
2. «هند رستم»
فيلم الجسد عام 1955، إخراج حسن الإمام وتأليف السيد بدير.
3. «فاتن حمامة»
فيلم طريق الأمل عام 1957، إخراج عز الدين ذو الفقار وتأليف يوسف جوه
4. «سناء جميل»
فيلم بداية ونهاية عام 1960، الفيلم مأخوذ من روية تحمل نفس الإسم لنجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبو سيف.
5. «شادية»
فيلم اللص والكلاب عام 1962، الفيلم مأخوذ من راوية تحمل نفس الإسم لنجيب محفوظ، وإخراج كمال الشيخ، سيناريو وحوار صبري عزت.
6. «شادية»
فيلم زقاق المدق عام 1963، الفيلم أيضًا مأخوذ من رواية لنجيب محفوظ، إخراج حسن الإمام، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة.
7. «سعاد حسني»
فيلم القاهرة30 عام 1966، الفيلم إخراج صلاح أبو سيف عن رواية نجيب محفوظ وسيناريو على الزرقاني وصلاح أبو سيف.
8. «نادية لطفي»
فيلم السمان والخريف عام 1967، القصة مرة أخري لنجيب محفوظ وإخراج حسام الدين مصطفى وسيناريو وحوار أحمد عباس صالح.
9. «شادية»
فيلم نحن لانزرع الشوك عام 1970، ن قصة يوسف السباعي، إخراج حسين كمال وسيناريو وحوار أحمد صالح.
10. «شمس البارودي»
فيلم حمام الملاطيلي عام 1973، إخراج صلاح أبو سيف، وتأليف محسن زايد.
11. «شويكار»
فيلم دائرة الإنتقام عام 1976، إخراج سمير سيف، وتأليف إبراهيم الموجي.
12. «سعاد حسني»
فيلم شفيقة ومتولي عام 1978، إخراج علي بدرخان وتأليف وسيناريو وحوار صلاح جاهين
13. «نادية الجندي»
فيلم خمسة باب عام 1983، القصة مسروقة من فيلم إيرما لادوس، ﺇﺧﺮاﺝ نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف المنباوي.
14. «مديحة كامل»
فيلم درب الهوى عام 1983، إخراج حسام الدين مصطفي، وتأليف إسماعيل ولي الدين، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.
15. «ليلى علوي ومديحة كامل»
فيلم شوارع من نار عام 1984، إخراج سمير سيف وتأليف أحمد صالح وإبراهيم الموجي.
16. «هياتم»
فيلم العبقري خمسة عام 1985، إخراج أحمد ياسين، وتأليف سمير عبد العظيم
17. «يسرا»
فيلم طيور الظلام عام1955، تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة
18. «إلهام شاهين»
فيلم سوق المتعة عام 2000، ﺇﺧﺮاﺝ سمير سيف وعلي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد
19. «رانيا يوسف»
فيلم صرخة نملة عام 2011، ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق عبدالجليل
20. «غادة عبدالرازق»
فيلم ريكلام عام 2012، إﺧﺮاﺝ علي رجب، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى السبكى