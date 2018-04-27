بعد 24 ساعة من طرحه.. «infinity War» يحقق إيرادات خيالية

استطاع فيلم الخيال العلمي للأبطال الخارقين «Avengers: Infinity War» أن يحقق إيرادات خيالية بعد يوم واحد من طرحه من قبل شركة «Marvel» للإنتاج الفني في أكثر من 20 دور عرض بمختلف دول العالم، والتي بلغت 39 مليون دولار أمريكي.



والفيلم يقوم ببطولته نخبة من أبرز وألمع نجوم هوليوود، وعلى رأسهم النجم العالمي روبرت داوني جونير، كريس برات، سكارليت جوهانسون، كريس هيمسورث، زوي سالدانا، وبلغت ميزاينته الإنتاجية 500 مليون دولار، ومن المقرر عرض الجزء الثاني من الفيلم بشهر مايو من العام المُقبل.