القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:54 م

«فوتوكوبى».. أفضل فيلم روائى فى مهرجان طرابلس السينمائى

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
حسن أمين
dostor.org/2145877

تمكن فيلم «فوتوكوبي»، من حصد جائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان.

وكان «فوتوكوبي» تمكن من حصد عدة جوائز، أهمها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، وجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي وجمعية الفيلم.

«فوتوكوبي» بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش وبيومي فؤاد، ومن إنتاج شركة "رد ستار" سيناريو وحوار هيثم دبور وإخراج تامر عشري.

وتدور أحداثه حول محمود، في أواخر الخمسينات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير المستندات في حي العباسية، يرى محمود أن مهنته والعالم الذي يعيش فيه يتلاشى تدريجيا حتى أنه لا يستطيع التكيف مع التغييرات من حوله أو جيرانه، وفي أحد الأيام يجد موضوعا عن الديناصورات ليبدأ رحلة من الشغف والبحث عن أسباب انقراضها ليدفعه هوسه بالديناصورات لإعادة اكتشاف المعنى الحقيقي للحياه والحب والصداقة والأبوة.

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