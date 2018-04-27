التخطيط: أموال المعاشات فى «أمان».. وملتزمون بسداد الفوائد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أنه لا مساس بأموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، والمقدرة بنحو 56 مليار جنيه، مضيفة أن وديعة التأمينات في أمان، وتستثمرها الدولة بشكل صحيح بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات.



وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ«الدستور»، أن أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لن تستخدم في تمويل صندوق مصر السيادي بأي شكل من الأشكال، وإنما سيتولى بنك الاستثمار القومي إدارة الأصول غير المستغلة ذات القيمة المحدودة برأس مال سيتم تمويله من الخزانة العام للدولة خلال الستة أشهر القادمة.



وأشارت إلي أن هناك التزام بسداد الفوائد على أموال التأمينات بانتظام، والتي تقدر نسبتها بـ11%، ويتم مراجعة النسبة بشكل دوري من قبل مجلس إدارة البنك بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الراهنة.