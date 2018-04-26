إيقاف لاعب اتحاد العاصمة بسبب اعتدائه على حكم لقاء قسنطينة

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس، حمزة كودري، لاعب اتحاد العاصمة، بالإيقاف لمدة عامين منهما عام مع إيقاف التنفيذ بسبب طرده واعتدائه على حكم مباراة فريقه أمام شباب قسنطينة بالجولة 26 من دوري المحترفين.



وعاقبت اللجنة أيوب عبدلاوي مدافع اتحاد العاصمة بالإيقاف لثلاث مباريات منها واحدة مع إيقاف التنفيذ وزميله عبد الرءوف بن غيث بأربع مباريات بسبب ما بدر منهما خلال المباراة ذاتها.



وقال عبد الحكيم سرار رئيس اتحاد العاصمة لرويترز: "هذه العقوبة مضحكة، واطلعت على تقرير الحكم الذي أدار لقاء شباب قسنطينة ولم أشاهد اعتداء بن غيث على الحكم وتقرير حكم اللقاء خاطئ".



ويتصدر شباب قسنطينة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة ويتقدم بفارق بفارق 11 نقطة على اتحاد العاصمة صاحب المركز السادس قبل ثلاث جولات على النهاية.