الإعلان عن حكم نهائي كأس الجزائر

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم الدولي مهدي عبيد شارف، لإدارة نهائي مسابقة كأس الجزائر الذي يجمع بين شبيبة لقبائل واتحاد بلعباس يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الخامس من يوليو بالعاصمة الجزائر.



وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الالكتروني اليوم الخميس، أن عبد الحق اتشعلي ونبيل بونوة، هما من سيساعدان عبيد شارف في مهمته. وأن محمد سعيدي عين كحكم رابع.



واختار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، عبيد شارف ضمن قائمة الحكام المعنيين بإدارة نهائيات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل، بينما تواجد اتشعلي، ضمن قائمة الحكام المساعدين.