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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:26 م

الجزائر قلقة بشأن زيادة المهاجرين غير الشرعيين

نور الدين بدوي
نور الدين بدوي
وكالات
dostor.org/2145863

ذكر وزير الداخلية الجزائري، اليوم الخميس، أن بلاده تتوقع وصول مزيد من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بعدما جعل الاتحاد الأوروبي الوصول إلى القارة أمرا أكثر صعوبة.

وأغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 الطريق البحري إلى الجزر اليونانية والذي سلكه قرابة مليون مهاجر في 2015.

كما انخفضت حالات المغادرة من ليبيا، أحدث نقطة انطلاق رئيسية، بفضل دعم التكتل لخفر السواحل الليبي. وتساعد إيطاليا تونس أيضا لمنع مغادرة القوارب.

وقال وزير الداخلية، حسان قاسيمي، إن عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى الجزائر لكن يمكن الحديث عن مئات الآلاف في المستقبل القريب بعد إغلاق أوروبا أبوابها.

وأضاف أن الحل ليس إغلاق الحدود من جهة وترك المهاجرين يموتون على الجانب الآخر، معبرا عن قلق الجزائر من تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

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