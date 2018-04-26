الحكومة الإيطالية تمدد مهلة بيع شركة الطيران حتى نهاية أكتوبر

قال وزير الصناعة الإيطالي كارلو كاليندا، إن الحكومة مددت اليوم الخميس، الموعد النهائي لبيع شركة الطيران الوطنية الإيطالية إلى نهاية أكتوبر.



ودخلت إيطاليا في إجراءات إشهار الإفلاس في مايو 2017 وتبحث الحكومة الإيطالية منذ ذلك الحين عن مستثمر.



لكن عملية البيع تأجلت بسبب الشكوك التي أحاطت بالانتخابات العامة التي جرت في إيطاليا في مارس والتي أفرزت برلمانا بلا أغلبية واضحة.



وأرجأ مجلس الوزراء اليوم أيضا الموعد النهائي لتسديد قرض تجسيري منح للشركة إلى الخامس عشر من ديسمبر.



وكان من المتوقع في البداية أن تنتهي عملية البيع وتسديد القرض بحلول الثلاثين من أبريل.

