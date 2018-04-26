قافلة «سعاد كفافي» الطبية تختتم أعمالها في رأس سدر غدًا

تختتم قافلة «سعاد كفافي» الطبية المجانية زيارتها، غدا الجمعة، لمدينة رأس سدر لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة بناء على البروتوكول الموقع بين قيادة الجيش الثاني ومستشفى سعاد كفافي لتقديم الخدمة الطبية إلى أهالي جنوب سيناء بالمجان من خلال العيادات المتنقلة بجميع التخصصات الطبية.



وانطلقت القافلة، الثلاثاء الماضي، بمركز شباب أبوصويرة بمدينة رأس سدر، وتنتهي مساء غد الجمعة، بعد أن وقعت الكشف على آلاف المواطنين وأجرت مئات العمليات الجراحية بجميع التخصصات، وقامت بتحويل العشرات من أصحاب العمليات الكبيرة إلى المستشفى الأم بالقاهرة.



وقافلة «سعاد كفافي» الطبية المجانية المتنقلة زارت رأس سدر من قبل ووقعت الكشف على أكثر من 12 ألف مريض وأجرت أكثر من 300 عملية جراحية بالمجان لأهالي رأس سدر والقرى والوديان التابعة لها.

