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الخميس 26/أبريل/2018 - 11:10 م

خارجية الكويت: سمحنا للسفارة الفلبينية بزيارة المتهمين باختراق السيادة

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
أ ش أ
dostor.org/2145856

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن سلطات بلاده سمحت للسفارة الفلبينية بزيارة المواطنين الفلبينيين الملقى القبض عليهم، الذين استعانت بهم السفارة وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية، وشكلت ممارساتهم تدخلا بالشؤون الداخلية للكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن التحقيقات معهم لازالت جارية.

وقال الجارالله في تصريح صحفي مساء اليوم، إن وزارة الخارجية الكويتية اطلعت على مذكرة وزارة الخارجية الفلبينية، التي تم نشرها في وسائل الإعلام من قبل الجانب الفلبيني حول لقاء سفير دولة الكويت لدى الفلبين بوزير خارجيتها أول أمس، معربا عن الاستغراب لتداول مثل هذه المذكرات الرسمية بوسائل الإعلام وبغير القنوات المعتادة والمعتمدة لها.

وأضاف أن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قد تعاملت مع ما شهدته العلاقات مؤخرا بروية وحكمة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ما اتخذته من إجراءات، وكان آخرها اعتبار سفير الفلبين شخصا غير مقبول به، جاء بعد أن استلم السفير مذكرتي احتجاج تتضمن إحداهما طلبا بتسليم وزيرة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس سيادة الكويت، وتعد تدخلا في شئونها الداخلية، وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، ولا سيما المادة 41 من اتفاقية فيينا.

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