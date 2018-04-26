بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في يوم صلاة من أجل السلام بباري الإيطالية

يشارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، في يوم صلاة من أجل الوضع الراهن بالشرق الأوسط، وذلك في 7 يوليو المقبل بمدينة باري الإيطالية.



وقال الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية- في تصريح اليوم- إن دعوة مشاركة الأنبا إبراهيم إسحق موجهة من البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وإنه دعا المسيحيين في كل العالم للصلاة في هذا اليوم من أجل أن يحل السلام في منطقة الشرق الأوسط وكل العالم.



جدير بالذكر، أن المركز الصحفي للفاتيكان صرح، أمس، بأن البابا فرنسيس ينوي دعوة رؤساء الكنائس والجماعات المسيحية في المنطقة للمشاركة في هذا اللقاء المسكوني من أجل السلام.