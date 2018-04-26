الأردن وفلسطين يؤسسان شركة للمنتجات البستانية بـ20 مليون دولار

وقع وزيرا الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، والفلسطيني الدكتور سفيان سلطان، مساء اليوم الخميس، بمركز الحسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على اتفاقية تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والبدء بالإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس الشركة.



وجاء توقيع الاتفاقية في أعقاب اختتام فعاليات المنتدى الزراعي الأردني الدولي الأول، توثيقا للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبناء على توجيهات القيادة العليا فيهما.



واتفق الجانبان على أن يكون نوع الشركة عربية مساهمة محدودة المسئولية برأسمال قدره 20 مليون دولار تساهم الحكومة الأردنية بـ10 ملايين دولار.



ويتألف مجلس إدارة الشركة من 17 عضوا 8 من الجانب الأردني و8 من الجانب الفلسطيني ويرأس مجلس الإدارة وزير الزراعة الأردني ووزير الزراعة الفلسطيني بالتناوب كل 4 سنوات.



وبموجب الاتفاقية، فإن غايات الشركة الاستثمار في القطاع الزراعي وفتح فروع لها عند الحاجة وبيع وتصدير منتجاتها داخل وخارج الأردن وفلسطين وإبرام الاتفاقيات والعقود المالية والتجارية والبنكية وإقامة المعارض الزراعية وتبريد وتدريج وتغليف الخضار والفواكة وتسويق الخضروات واستيراد وشراء وبيع عبوات الخضار وإنشاء وتطوير وادارة تشغيل المطارات، مطار تجاري لتصدير المنتجات الزراعية.