«سبايس ميكس» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل الألبوم الجديد

كشف الموزع ومؤسس فريق «سبايس ميكس» حمادة البيلي لـ«الدستور»، تفاصيل الألبوم الجديد، لافتًا إلى أنَّ الألبوم يضم 14 أغنية، ولم يستقر على اسم محدد له حتى الآن.



وقال إن الفريق تعاون خلال الألبوم مع الملحن والمطرب عمرو مصطفى، وعزيز الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، ومحمود الحسيني، وأحمد البرازيلي.



وأضاف أنَّ الفريق صوّر 4 أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، من بينها أغنية بعنوان «سنة أولى جواز».



فريق «سبايس ميكس» اشتهر بأغنية «بابا فين» ثم اختفى ثم عاد من جديد وقدم ألبوم «عيال لذيذة».



ويضم الفريق: حمادة البيلي وهادي مسعد ونيرة أكرم وندى يحيى.

