إحالة 237 موظفًا للشؤون القانونية في حملات تفتيشية بالأقصر

نفذت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عدة حملات للمرور على عدد من المواقع والمؤسسات خلال شهر أبريل الحالي، وكشفت الحملة عن تغيب عدد كبير من الموظفين والعمال وتركهم العمل دون سند قانوني.



وأحالت إدارة التفتيش 237 موظفًا وموظفة إلى الشؤون القانونية بالإدارات المختلفة والتابعة لمدينة الأقصر، كما تم تحرير 112 محضر أعمال وتم الحفظ ولا توجد مخالفات.



وقال عبدالحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، إن الحملة شملت المرور على جميع المصالح والمؤسسات بأنحاء مدينة الأقصر من (تموين، طب بيطري، تعليم، صحة، شباب ورياضة، تضامن، زراعة، أحياء، قطاعات، حملات، أسواق، مناطق، إنقاذ، ممشى سياحي).



وأضاف أن محاضر الأعمال التي تم الحفظ فيها تدل على انضباط سير العمل، وأشار إلى استمرار جولات أعضاء الإدارة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل تنفيذا لتكليفات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة مستوى العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.



ولفت إلى دور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر في كتابة التقارير لتوزيع الألبان من قبل ثلاث وحدات هي (منشأة العمارى، المركز الحضرى، الرعاية)، وفحص 6 شكاوى تكليف من قبل النيابة الإدارية، إضافة إلى تشكيل اللجان، حيث تم تشكيل (5) لجان.

