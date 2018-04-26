«غرفة السياحة» تُحذر من تكرار التقدم لقرعة الحج

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أن المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى المقررة فى الأول من مايو القادم، بضرورة الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء بالتقدم إلى جهة واحدة فقط للحج، لأنه لن يتم قبول مستندات أي مواطن بقرعة الحج السياحي سبق له التقدم لحج الداخلية أو التضامن "الجمعيات الأهلية".



وأوضحت الغرفة أنه سيتم توقيع عقد بين الحاج وشركة السياحة يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وحقوق الحاج كاملة فى حالة الفوز بالقرعة الإلكترونية، مطالبة جميع المواطنين بالابتعاد عن الوسيط أو السمسار، حيث إن ذلك سيعرضهم للعديد من المتاعب ويحرمهم من الحصول على حقوقهم الكاملة، خاصة أن شركات السياحة وفروعها منتشرة في جميع المحافظات.

