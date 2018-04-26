«مدينة السلام».. هنا يلتقي زعماء الكوريتين

يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، غدًا، زعيم كوريا الشمالة كيم جونج أون في «بيت السلام» الواقع جنوب قرية «بانمونجوم» التاريخية، في ثالث لقاء بين الكوريتين منذ توقيع الهدنة بين البلدين عام 1953.



ولتلك القرية الصغيرة تاريخ طويل.. يستعرض «الدستور» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن قرية «بانمونجوم»:



- تعتبر قرية نائية على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتسمى "قرية الهدنة".

- معروفة أيضًا باسم قرية السلام، وتتميز بمبانيها الزرقاء.

- وقع بها اتفاق الهدنة بين الكوريتين عام 1953.

- قبل محادثات الهدنة كانت قرية مجهولة حتى أصبحت نقطة اتصال بين الكوريتين.

- يقع في القرية مكتب يضم خط الصليب الأحمر الذي يسمى الخط الساخن بين الكوريتين.

- تقع المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم على بعد 60 كيلومترا من سيول و210 كيلومترات من بيونج يانج.

- المنطقة تحت حراسة قوات كوريا الشمالية في الجانب الشمالي، وقوات كوريا الجنوبية وأمريكا في الجانب الجنوبي.

- من المقرر أن تعقد القمة بين الكوريتين غدًا في «بيت السلام» بالجزء الجنوبي من القرية.