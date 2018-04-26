لأول مرة في مصر.. «لايف كوتشينج» للعائلات لتطوير حياتهم

أن تقع في خطأ ما وتخرج ببعض الخسائر فهذا أمر وارد؛ أما أن تأخذ على عاتقك فور الوقوف مجددًا مسؤولية تغيير مجتمعك المحيط لئلا يمر أخرين بما مررت به من تجارب سيئة فهذا نجاح وتميز.



هذا ما فكر فيه مينا حنين الشاب الثلاثيني بسبب مروره بتجربة إدمان المخدرات، وبعد رحلة من التعافي والشفاء استغرقت سنوات لم يكتفي بالتفكير في خلاص نفسه فقط، بل قرر إيجاد طريقة يجنب بها الاخرين ما عاناه حتى وجد ضالته في دراسة بأمريكا خاصة بدراسة مجال التدريب « Coaching»، ليصبح مدرب معتمد من الإتحاد الدولي للمدربين، وأسس بعد انتهاء دراسته شركة "فيانس" لأول مرة في مصر تستهدف تنمية وتدريب العائلات المصرية على الحياة، والدفع بهم لتطوير أنماط تفكيرهم للأفضل.



وقال مينا حنين مدير الشركة ومؤسسها، إنه لأول مرة في مصر تستهدف تدريبات الأسرة المصرية، وليس الأطفال أو الاّباء وحدهم، مضيفًا «ننظم كامبات للمدارس وللأولاد لمساعدتهم على اكتشاف القوة وتنمية مهاراتهم، كما نساعدهم من خلال برامج تم شراؤها من أمريكا التدريب على اتخذا القرارات السليمة في مستقبلهم».



وأكد في تصريحات لـ«الدستور» إن كلمة "كوتش" أو مدرب للحياة انتشرت مؤخرًا في مصر لكن لم يستهدف أي برنامج الأسرة بأكملها من قبل.



وتابع: «لدينا فريق من 120 شابا وفتاة لهم نفس الهدف».



وأوضح أن الشركة التي لاتزال وليدة منذ بضعة أشهر تعاقدت مع عدد من المدارس لتعليم الأولاد وتدريبهم على نمو شخصيتهم وكيفية التفكير في مستقبلهم من خلال حبهم لوطنهم مصر.



أما المناهج فقد حذف منها ما لايتناسب مع الثقافة المصرية مثل العلاقات المفتوحة بين الأولاد والبنات في سن صغير، وتم استبدال أسماء البرامج التي يتابعها الأطفال في أمريكا بالبرامج المصرية، وأمور تخص النظام الدراسي في أمريكا.



ويهدف مينا إلى تدريب شركته في العام المقبل 1500 طفل و2000 مدرسة، بجانب تدريب مدربين على مهارات التواصل والتفكير الإيجابي.



وأخيرًا يطمح في أن يصل بفكرته لكل مدارس مصر الحكومية لئلا تقتصر المعرفة على فئة معينة، ويقول: «كل أبنائنا في مصر يستحقون حياة أفضل وتعليم يطور شخصيتهم ويحثهم على تنمية مهاراتهم».