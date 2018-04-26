جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام شخص بتهمة القتل عمدًا بهدف السرقة

قضت محكمة الجنايات بالإسكندرية، اليوم الخميس، بإجماع الآراء وبعد أخذ رأي فضيلة المفتي، بإعدام شخص لاتهامه بالقتل مع سبق الإصرار بقصد السرقة.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالعاطى مبارك، وعضوية المستشارين عبدالعاطى مسعود شعلة، وأيمن إبراهيم حنفي، وأمانة سر محمد عثمان.



وتعود أحداث القضية لعام 2017، حين قام المتهم (ويعمل فرانا) بالدخول سرا إلى شقة بهدف سرقتها لمروره بضائقة مالية، إلا أنه تصادف بوجود صاحبها في الداخل، فقام المتهم بقتل المجنى عليه، حيث أحضر قطعة قماش ولفها حول رقبته وشد وثاقها حتى فارق الحياة.



وبعد تشكيل فريق بحث، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وأحالته النيابة للمحاكمة.