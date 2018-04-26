«عطوة»: أتمنى أشوف 30% من التنظيم النقابي سيدات

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة لاتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، أنها تتمني أن يكون 30% من مقاعد التنظيم النقابي من النساء، وهذا أقل تقدير لهن ولدورهن البارز في العمل النقابي.



وأضافت عطوة أن المرأة المصرية هي رمز للصمود والتحدي، وما لعبته المرأة في دفع عجلة التنمية خاصة على الصعيدين الإجتماعي والاقتصادي يشهد له، إلا أنها غائبة عن المواقع التنظيمية النقابية ما أفقد العمل النقابي زخمًا وفعالية القطاع النسوي العامل الذي يعاني همومًا تتقاطع مع هموم القطاع العمالي والمهني وله خصوصية.



وأوضحت عطوة أن عدم مشاركة المرأة النقابية عكس عدم مشاركتها في الجدل الدائر حول قوانين تمسها وذات صلة مع شأنها اليومي والمادي وجعل القوانين إلى حد بعيد ذكورية لدى وضعها ونقاشها وحين إقرارها.



وتابعت عطوة أن الضرر الذي يلحق بالنساء مزدوج سواء من حيث عدم التأثير في قرارات الحركة النقابية فيما يتعلق بحقوقهن الإقتصادية والإجتماعية، وإضعاف الإهتمام النقابي بشكل عام في الدفاع عن حقوقهن ومطالبهن التشغيلية، أو من حيث مشاركتهن في مجمل عملية البناء المجتمعي لاسيما السياسي منها والتأثير في صناعة القرار وتهميشهن بهذا الجانب، مطالبة بتمثيل المرأة على أقل تقدير بـ30% من المناصب النقابية.