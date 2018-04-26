الشركات الألمانية تناشد ضمان عدم تضررها من عقوبات أمريكية على روسيا

ناشدت الشركات الألمانية العاملة في روسيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استغلال زيارتها المقررة يوم الجمعة لواشنطن من أجل ضمان عدم تضرر هذه الشركات من العقوبات الأمريكية على روسيا.



ودعت أغلبية الشركات أعضاء غرفة التجارة الألمانية الروسية في موسكو المستشارة الألمانية، اليوم الخميس، إلى العمل من أجل "عدم تعرض الشركات الألمانية أو الشركات التي تمثلها في روسيا للعقوبات من الجانب الأمريكي بسبب مصالحها في روسيا".



وقالت الغرفة، في بيان، إنه إذا لم يتم استثناء الشركات الألمانية من العقوبات أو تخفيفها، فإن هذه الشركات ستواجه خسائر كبيرة بالنسبة لأنشطتها في روسيا.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أضافت المزيد من الأشخاص والشركات القريبة من الحكومة الروسية إلى قائمة العقوبات الأمريكية، مع إمكانية تأثير هذه العقوبات على الشركاء الأجانب لهؤلاء الأفراد والشركات الروسية.