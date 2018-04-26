ضبط 15 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة مكبرة بالمنيا

شنت أجهزة الأمن بالمنيا حملة أمنية نجحت خلالها في ضبط أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها.



كان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 7 قطع سلاح ناري غير مرخصة منها بندقية خرطوش و6 فرد خرطوش ورصاص محلي الصنع و9 طلقات خرطوش.



كما نجحت مباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، في ضبط 470 جرام حشيش و336 قرصا مخدرا قبل بيعها وترويجها.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لتولي التحقيق.