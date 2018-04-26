رنيم الوليلي تتأهل لنهائي بطولة الجونة للاسكواش

تأهلت، اليوم، اللاعبة المصرية رنيم الوليلى، المصنفة الثانية عالميا، للمباراة النهائية لبطولة الجونة للاسكواش.



جاء تأهل رنيم بعد فوزها على مواطنتها اللاعبة نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3 2.



كانت نتيجة الأشواط (11- 9) و(5- 11) و(11- 8) و(8 -11) و(11- 9) فى مباراة استغرقت 63 دقيقة.

وبذلك تلتقى رنيم فى النهائى مع اللاعبة نور الطيب اللاعبة الأولى عالميا التي تأهلت بالفوز على الإنجليزية لورا ماسارو المصنفة الرابعة عالميا بنتيجة 3- 1.