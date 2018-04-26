«الصحة»: استمرار التفتيش على العيادات الخاصة لمدة أسبوعين

أكد الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، على استمرار حملات تفتيش موّسعة على العيادات والمراكز الطبية الخاصة بالمحافظات لمدة أسبوعين، وذلك للتأكد من عدم إجراء عمليات ختان الإناث فى جميع المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة.



وأشار محروس، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الفريق المشارك فى الحملة يرصد أى شبهات مخالفة قد تحدث، والاستقصاء من المواطنين والمحلات المجاورة عن إجراء العيادات والمراكز لعمليات ختان الإناث من عدمه لتتبعه وإغلاق المراكز التى يتم ضبطها.



ونفى محروس انتشار إجراء عمليات ختان الإناث فى المراكز والعيادات الخاصة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى حالات مرصودة خلال العام الجارى، ولم يتم رصد سوى حالات محدودة جدًا خلال العام الماضى.



وأوضح محروس أنه عند ضبط عيادات متلبسة بإجراء عمليات ختان الإناث خلال حملات التفتيش أو من خلال شكاوى المواطنين، يتم إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر والقبض على الطبيب وصاحب العيادة وحبسهم.



وأكد محروس أن النيابة زارت مجمع تبارك عيادات تبارك للأطفال وحديثى الولادة والطوارئ بالجيزة بعد أن دعى من خلاله أحد الأطباء لإجراء عمليات ختان للإناث بالمخالفة للقانون، وأغلقته مرة أخرى رغم تشميعه بالشمع الأحمر.



