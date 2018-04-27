الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

أكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الريف المصري المنفذة لمشروع المليون ونصف فدان، أن الشركة ستطرح أراضي جديدة في المرحلة الثانية للمشروع، لمساحة ١١٥ ألف فدان جديدة لصغار المزارعين، منها ٥٠ ألف فدان في منطقة المغرة، نهاية الشهر الجاري، و٥٠ ألف فدان أخرى غرب المنيا في مايو المقبل، ثم ١٥ ألف فدان أخرى بالفرافرة.



وقال «حنورة» لـ«الدستور» إن هناك توافر للمياه اللازمة لأراضي المشروع، مع تحديد التركيب المحصولي بالأصناف التي سيتم زراعتها، طبقا للظروف البيئية والتربة والمقنن المائي الملائم لكل منطقة، مشيرًا إلى أن كل الأراضي التي سيتم طرحها خضعت للعديد من اختبارات التربة والمياه اللازمة للزراعة.