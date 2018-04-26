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الخميس 26/أبريل/2018 - 10:28 م

15 مصابًا في اشتعال حرائق بمصفاة نفط بويسكونسن الأمريكية

15 مصابًا في اشتعال
dostor.org/2145823

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارات حدثت أدت إلى اندلاع حرائق في مصفاة للنفط بولاية ويسكونسن الأمريكية.

وقالت محطة «دبيلو دي آي أو» التليفزيونية المحلية نقلا عن مسؤولين في مستشفيات مجاورة، إن هناك 15 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة الحادث الذي وقع بمدينة سوبيريور بالولاية المذكورة.

وذكرت صحيفة «دولوث نيوز»، أن هناك أحد عشر جريحا.

وقالت التقارير الإعلامية إن الانفجار الأول وقع بعد العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي وأعقبه حريق.

واضافت الصحيفة أن عدة انفجارات وقعت بعد ذلك.

وأخلت الشرطة المنطقة المحيطة بالحادث وفقا لما قالته على حسابها بموقع «تويتر».

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