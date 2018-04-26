وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره البريطاني علاقات الشراكة

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، بالعاصمة البريطانية لندن، مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، علاقات الشراكة بين البلدين، فضلا عن آخر المستجدات الإقليمية.



ووفقا لبيان صادر اليوم عن الخارجية الأردنية، فقد أكد الوزيران عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن وبريطانيا وفاعلية الخطوات التي يتخذها البلدان لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والأمنية.



وشددا على أهمية نتائج المباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال زيارتها المملكة في نوفمبر الماضي بدفع مسيرة التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المتميزة بين البدين.



كما أكد الصفدي وجونسون استمرار العمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.



وبحث الوزيران آخر مستجدات العملية السلمية، وأكدا ضرورة تكاتف الجهود لإنهاء الانسداد السياسي وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



كما بحث الصفدي وجونسون التطورات في الأزمة السورية، حيث اتفقا على أن لا حل عسكريا للأزمة وعلى ضرورة تحقيق اختراق في محاولات التوصل لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254.



وأطلع الصفدي نظيره البريطاني على الأعباء التي تتحملها المملكة جراء استضافة مليون وثلاثمائة ألف سوري رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية فيما يتعلق باللاجئين.



وثمن الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تلبية احتياجات اللاجئين، مؤكدا ضرورة استمرار هذا الدعم وزيادته.



وأكد الصفدي أيضا تثمين المملكة للدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة للأردن للمساعدة في هذا السياق، وعلى المستوى الثنائي أيضا.



وأشاد جونسون بالدور الإنساني الذي يقوم به الأردن إزاء اللاجئين وبجهوده في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



واتفق الوزيران على استمرار العمل لزيادة التعاون وتكثيف التشاور والتنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية.

