مصادر لـ«الدستور»: تجهيزات جديدة بمطار برج العرب

صرح مصدر مسئول بمطار برج العرب، بأنه من المقرر تركيب 22 تيوب و22 "هارد ستاند"، لطائرات شركة الطيران منخفضة التكاليف التى تستخدم بالمطار، كما سيتم البدء فى إنشاء مبنى الركاب رقم 2 أواخر العام الجارى عقب تقنين كافة الإجراءات الخاصة به، وذلك فى إطار المشروعات الإنشائية التى يشهدها المطار، خلال الفترة الحالية، خاصة عقب الكثافة الركابية والجوية القادمة من وإلى المطار عقب إغلاق مطار النزهة بالإسكندرية.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء محطة حريق خارج المنطقة الجمركية للمطار تابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتكلفة بلغت حوالى 12 مليون جنيهًا، كما سيتم أيضًا إنشاء محطة حريق داخل الدائرة الجمركية للمطار تابعة لشركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والأعمال الفنية.



وأشار المصدر أنه سيتم إنشاء مبنى للنقل البرى تابع لشركة الخدمات الأرضية "مصر للطيران"، وجراج للسيارات بمطار برج العرب، مضيفًا أن المطار يشهد خلال الأونة الأخيرة كثافة ركابية وجوية هائلة، حيث استقبل المطار خلال الفترة القليلة الماضية عشرات الألاف من الركاب على متن مئات الرحلات الجوية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة فى تلك الحالات حيث تم تسهيل كافة الاجراءات والترتيبات المتبعة فى تلك الحالات.



وحول أبرز شركات الطيران التى تبهط بكثافة في مطار برج العرب، أوضح المصدر أن شركات الخطوط الجوية السعودية والكويتية وبعض شركات الطيران الخاصة التى تعمل فى نقل المصريين العاملين بالخارج وعلى رأسها دول الخليج، تعتبر من أبرز الشركات التى تستخدم مطار برج العرب.