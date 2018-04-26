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الثقافة
الخميس 26/أبريل/2018 - 10:26 م

الخميس.. أمسية شعرية لـ ياسين عدنان ومروان علي بمؤسسة بتانة

الخميس.. أمسية شعرية
ايهاب مصطفى_خلف جابر
dostor.org/2145819

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية، الأمسية الشعرية للشاعرين ياسين عدنان من المغرب، ومروان علي من سوريا، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل، بمقر دار بتانة بعمارة يعقوبيان.

جدير بالذكر أن الأمسية يقدمها الروائي الكبير وحيد الطويلة.

أما عن الشاعر ياسين عدنان فهو أديب وإعلامي مغربي، من مواليد 1970، مُعدّ ومقدّم برنامج «مشارف» الثقافي الذي يبثه التلفزيون المغربي أسبوعيًا منذ 2006. صدر له في الشعر «مانيكان»، «رصيف القيامة»، «لا أكاد أرى»، «دفتر العابر».

وفي القصة صدر له «من يصدّق الرسائل؟»، «تفّاح الظل»، «فرح البنات بالمطر الخفيف». وصدرت له أخيرًا روايته الأولى تحت عنوان «هوت ماروك»، عن دار «العين» في القاهرة. ووصلت للقائمة الطويلة للبوكر، ويصدر له قريبًا مختارات شعريّة بعنوان "الطريق إلى جنة النار" عن الهيئة المصريّة العامة للكتاب.

أما الشاعر مروان علي فهو شاعر وصحفي سوري، ولد لعائلة كردية بقرية كرصور في أطراف مدينة القامشلي. منذ بداية التسعينات، بدأ بنشر نصوصه ومقالاته ومتابعاته في العديد من الصحف والمجلات العربية.

من مجموعاته الشعرية الصادرة نذكر “ماء البارحة”، في بيروت، و”غريب.. لاشيء عنك في ويكيليكس”، في المنامة، وصدر له مؤخرًا ديوان "الطريق إلى البيت" الصادر عن دار المتوسط 2017.

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