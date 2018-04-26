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سياسي
الخميس 26/أبريل/2018 - 10:26 م

«المصريين الأحرار»: المصالحة مع «الإخوان» مرفوضة

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
أشرف لاشين
dostor.org/2145818

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رفضه القاطع لكل دعوات المصالحة مع الجماعة الإرهابية وآخرها دعوة القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي.

وقال «خليل»، في بيان للحزب، إن المصالحة مع الجماعة الإرهابية أمر مرفوض شكلا وموضوعا، وهو لسان حال جموع المواطنين المصريين.

وأضاف خليل أن المصالحة مرفوضة بقرار شعبي منذ حملة تمرد، وصولا وتتويجا بثورة 30 يونيو التي حافظت على هوية مصر من الضياع على أيدى جماعات الشر التى لا تؤمن بالأوطان، مؤكدا أن الدعوة للمصالحة مرفوضة بصورة قاطعة لعدم وجوب مصالحات مع أصحاب أفكار هدامة تسفك الدماء وتفرط فى السيادة، لافتا إلى أنها جماعة من أهم مبادئها عدم الاعتراف بالأوطان.

وأوضح أن الدعوة التى أعلنها الإخوانى المنشق كمال الهلباوى جاءت متضمنة أسماء من دول أخرى لتشكيل ما سماه مجلس الحكماء للمصالحة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، فكيف يتم تقرير مصير الأوطان من خارجها وهو ما يثبت عدم إيمانهم بفكرة الوطن، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل يومًا بأسلوب الوصاية.

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