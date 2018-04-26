«عبدالتواب»: المحافظة نجحت في تمويل القاهرة الخديوية بالتبرعات

قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، إن المحافظة توّلي إهتمام خاص للقاهرة الخديوية وتجمع التمويل اللازم للمشروع الضخم.



وأضاف عبد التواب، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن محافظة القاهرة تطوير الميادين العامة بالتوازي مع القاهرة الخديوية في ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا لميدان عبدالمنعم رياض وميدان القبة والذي سيتم إنشاء موقف سيرفيس، بجواره.



وأكد عبد التواب أن محافظة القاهرة نجحت في تطوير كوبري الجلاء التابع للقاهرة الخديوية، بتمويل ذاتي من البنك الأهلى دون تحميل أعباء التكليف.

