وزير النقل: نفتقد 5٪‏ من الناتج القومى بسبب زحام المواصلات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تسعى لزيادة معدل النقل السريع وذلك من خلال زيادة خطوط مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن الدراسة الأخيرة للبنك الدولى، أوضحت أن 5٪‏ من فقد الناتج القومى الإجمالى يرجع إلى الزحام الشديد فى المواصلات.



وأضاف عرفات، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الفكر الجديد والاستراتيجية الخاصة بوزارة النقل، يأتى على رأسها زيادة عدد كيلو مترات المترو من ٧٧ كيلو إلى ٢٥٠ كيلو، موضحًا أن الإرادة السياسية التى تتبنى فكر جديد وإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الادارية والعالمين والمنصورة، قادرة على خفض نسبة ٥٪‏ لتصل إلى ٠٪‏ بسبب الزحام، لافتًا إلى أن من الخطوط التنفيذية التى تسعي الوزارة الى الانتهاء منها مترو أنفاق فى مدينة المنصورة الجديدة بمليارات الجنيهات.