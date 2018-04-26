القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
مصر
الخميس 26/أبريل/2018 - 10:18 م

وزير النقل: نفتقد 5٪‏ من الناتج القومى بسبب زحام المواصلات

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات
علا غزال
dostor.org/2145812

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الوزارة تسعى لزيادة معدل النقل السريع وذلك من خلال زيادة خطوط مترو الأنفاق، لافتًا إلى أن الدراسة الأخيرة للبنك الدولى، أوضحت أن 5٪‏ من فقد الناتج القومى الإجمالى يرجع إلى الزحام الشديد فى المواصلات.

وأضاف عرفات، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الفكر الجديد والاستراتيجية الخاصة بوزارة النقل، يأتى على رأسها زيادة عدد كيلو مترات المترو من ٧٧ كيلو إلى ٢٥٠ كيلو، موضحًا أن الإرادة السياسية التى تتبنى فكر جديد وإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الادارية والعالمين والمنصورة، قادرة على خفض نسبة ٥٪‏ لتصل إلى ٠٪‏ بسبب الزحام، لافتًا إلى أن من الخطوط التنفيذية التى تسعي الوزارة الى الانتهاء منها مترو أنفاق فى مدينة المنصورة الجديدة بمليارات الجنيهات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ حوالي 20 ساعة

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

منذ يومين

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 3 أيام

الزراعة: حصاد ألف فدان قمح بالمحافظات حتى الآن

الآن

حفتر: عازمون على تحقيق ما استشهد من أجله الرجال

«أمر واقع».. ضباط عمليات خاصة يحبطون عملًا إرهابيًا ضد سفير أجنبى

الباز: الحكومة أدارت أزمة الأمطار بكفاءة سياسية عالية (فيديو)

تحقق فى غرق التجمع: خسائر ‏بالملايين من السيارات حتى أحواض السمك

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

ألبومات الصور

ملخص الشوط التاني في لقاء القمة 116 بين الأهلي والزمالك

لأول مرة.. صور اللقاء السرّي بين زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجية أمريكا

إحماء فريق الأهلي قبل القمة 116

65 صورة تلخص لقاء القمة 116

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

كشكول

وزير التعليم : الحصول علي الشهادات و الدرجات دون تعليم مرفوض

شوقي :النظام الجديد يقضي علي الغش بالثانوية بنسبة 100 %

لجنة تحسين أوضع أساتذة الجامعات تحمل الوزير عواقب تجاهلها

شوقي : الامتحانات في المرحلة الثانوية بنظام الكتاب المفتوح وتعتمد علي الفهم

حكاية مكان" مشروع طلابي لترويج للسياحة الدينية بالجامعة الأمريكية

الأمصار

خمس إصابات برصاص الاحتلال شرق غزة

الاحتلال يفرج عن الأسير جهاد منير بعد سجنه 4 سنوات ونصف

بالصور.. «زقوت» تتوج بدرع امرأة فلسطين لعام 2017

روسيا تكشف «وقاحة قطر» في محاولتها إسقاط أربع أنظمة عربية

اختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في بيروت

منوعات

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

غدًا.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للرماية بميادين القوات المسلحة

أحمد فريد ضمن لجنة تحكيم ختام "Miss Eco International"

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك