«محسن»: السياحة تعود تدريجيًا في مصر

كشف كريم محسن، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية السابق، أن هناك زيادة فى كافة الأسواق المُصدرة للسياحة لمصر، موضحًا أن السياحة المصرية بدأت تعود لها الحركة تدريجيًا من الأسواق المُصدرة للسياحة بعد التوقف خلال السنوات الماضية.



وأضاف محسن، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن ما يحدث حاليًا من حراك سياحى هو نتاج طبيعى لوضع مصر سياحيًا طالما متوافر عناصر الأمن والاستقرار وهذا ما يسعى إليه السائحين بخلاف المقومات السياحية التى ننفرد بها كمقصد جاذب للسياحة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من النشاط السياحى سواء من الأسواق الرئيسية الكبرى، كألمانيا، وإيطاليا، وانجلترا، وفرنسا، بالتوازى مع حراك الأسواق الناشئة كأوكرانيا وكازاخستان.